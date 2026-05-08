私はこの4月にちょうど90歳の誕生日を迎えました。卒寿という節目を迎え、世間一般であれば、これまでの蓄えを使いながら穏やかに余生を過ごすのが当たり前かもしれません。しかし、私には「隠居」という考えはありません。現在の私の運用資産はおよそ30億円。あと10年でこれを数倍増やし、100歳まで生きて、資産100億円超えを達成する――これが今の私の目標です。こう話すのは個人投資家の藤本茂さんだ。本業の傍ら19歳で株式投