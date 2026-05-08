｢プレジャーリゾート 伊豆赤沢温泉｣では、2026年4月27日(月)に関東エリア最大級となるグランピング施設｢GRAX EARTH FIELD(グラックス アースフィールド)｣と全天候型の大型屋内アミューズメント施設｢PLEASURE ARENA(プレジャーアリーナ)｣がオープンしました。グランピング施設を中心に紹介します。別記事では、アミューズメント施設などのリゾート体験を紹介していま