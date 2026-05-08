◇ナ・リーグカブス8−3レッズ（2026年5月7日シカゴ）カブスが7日（日本時間8日）、本拠地リグレーフィールドでのレッズ戦に8−3で勝利。これで9連勝となり、4月12日（同13日）のパイレーツ戦から続く同球場連勝も「15」。MLBを取材するサラ・ラングス記者によると、35年の「18」に続く2番目に長い記録となった。14連勝は08年の記録に並んでいた。リグレーフィールドは1914年から使用されている。先発した今永昇太投手