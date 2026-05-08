俳優の高橋克実（65）が7日深夜に放送されたフジテレビ「何か“オモシロいコト”ないの？」（深夜0・15）に出演。「ソース焼きそばにマヨネーズ」という組み合わせが“許せない”理由を明かした。今回は人気企画「見破レストラン〜許せない飯はどっち？〜」が行われ、お笑い芸人のヒコロヒーとともにゲスト出演した高橋。「唐揚げに黒酢あん」と「ソース焼きそばにマヨネーズ」のどちらかが“許せない飯”とした。解答者のヒ