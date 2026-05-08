ボクシング・スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手が2日に行われた中谷潤人選手との激闘を振り返りました。東京ドームで行われた世紀の一戦で井上選手は中谷選手に3-0の判定勝ち。自身の4本のベルトと共に33戦無敗の記録を守りました。激闘を終えた井上選手は、試合の映像を少しずつ見返しているといい、試合中の感覚と映像を見ての感覚のズレを確認。判定の4ポイント差をつけたジャッジと2ポイント差をつけたジャッジに