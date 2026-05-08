【モデルプレス＝2026/05/08】女優の有村架純・石田ひかり・姫野花春がトリプル主演を務める映画『さとこはいつも』が、2026年9月18日に全国公開決定。あわせて特報やティザービジュアルが解禁された。【写真】有村架純、デビュー当時1ヶ月共同生活した人物◆有村架純・石田ひかり・姫野花春、トリプル主演で映画決定プッと吹き出さずにいられないユニークでどこかキュートな人間たちを、温かな眼差しで描き続けてきた沖田修一監督