ドル円は買い戻し優勢にイラン情勢が依然不透明でドル高の動きも＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円はＮＹ時間に入って買い戻しが優勢となった。ＮＹ時間に入って下げて始まった原油相場が上昇に転じ、米国債利回りも上昇。為替市場はドル高の動きが出ていた。ドル円も１５６円台後半まで上昇。 米・イランの和平合意への期待が市場に広まっているが、イラン政府がホルムズ海峡を通過する船舶に対し、新たな