後半国会のポイントに自民党の麻生太郎副総裁はここ最近、折に触れて「皇室典範の改正は必ず今国会で成し遂げなければならない」などと述べ、積極的に改正に向けてコミットする姿勢を見せている。改正の可能性はあるのか、高市早苗首相の思いはどこにあるのかなどについてお伝えする。【実際の写真】まるで反復横跳びをしているよう…「眞子さん」の“猛ダッシュ”姿麻生氏は麻生派の会合が開かれた4月16日、皇室典範改正に