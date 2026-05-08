◇プロ野球セ・リーグ 阪神-DeNA（8日、甲子園球場）DeNAの平良拳太郎投手が7日、翌日の登板へ向け意気込みを語りました。前回1日のヤクルト戦では2回6失点で敗戦投手となった平良投手、「前回ヤクルト戦でやられているのでその分取り返したい。前回は自分の投げたいように全く投げられなかったので、修正して練習しました」と反省を語りました。今回対戦する阪神打線について「ホームランを打てるバッターがいるので、その前にラ