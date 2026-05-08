©ABCテレビ “鮮烈なテーマと真に迫る映像で世の中に問題提起する報道ドキュメンタリー”「追跡スペシャル『女ヤクザ』第三弾」～更生から数年、元女ヤクザが直面する“母親”という名の修羅場～ ABCテレビが不定期に放送している「追跡スペシャル」として、2024年9月からシリーズで 2回放送された「追跡スペシャル『女ヤクザ』母なる懺悔録」。前回パートⅡ（2025 年 3 月放送