俳優の有村架純（３３）が映画「さとこはいつも」（９月１８日公開）で石田ひかり（５３）、姫野花春（１６）とトリプル主演を務めることが７日、分かった。今作は年齢や境遇が異なる３人の「さとこ」という名前の女性たちを描いており、それぞれが自分の人生を小説として書き始めると、３人の物語が少しずつ交差していく。有村が演じるのは不倫も仕事もスランプ気味で迷走中の、映画配給会社勤務の西田沙都子（３５）で、６年