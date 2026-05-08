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【土曜・京都】１Ｒ△スナークホクサイ２Ｒ△ピエナブラック４Ｒ△バトルセレーネ５Ｒ○ラヴリーティアラ６Ｒ○メイショウイブキ７Ｒ◎メイショウコナン１１Ｒ△メイショウテンク１２Ｒ△クリノフィガロ【日曜・東京】２Ｒ△チェストー４Ｒ○クリアーゲイル５Ｒ△スカイレックス７Ｒ△カサブランカキッド９Ｒ◎タイセイカイザー１０Ｒ○ドクタードリトル感触が良かったのは日曜東京９Ｒのタイセイカイザー。「２走前の勝ち方