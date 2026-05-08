競馬の祭典「日本ダービー」（３１日・東京）を盛り上げるべく、ＪＲＡは８日から、お笑い芸人の川島明、見取り図、さや香、レインボーとコラボし『ニッポンダービー倶楽部』を特設サイトで順次公開する。この動画は、競馬の魅力を全国に発信する“会員制の秘密倶楽部”を舞台に展開するＷＥＢコンテンツ。ダービー愛を伝えるプレゼンや競馬大喜利など、笑いを交えつつ自然と競馬の知識を深めることができる内容となっている。