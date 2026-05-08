ことし3月、議会中に体調不良を訴えドクターヘリで緊急搬送された加茂市の藤田明美市長。7日、会見の場に姿を見せ「生きて加茂に帰ってこられたことがこれ以上ない喜び」と語りました。加茂市の藤田市長は7日、緊急搬送されて以来初めて記者会見にのぞみました。藤田明美市長「公務等をキャンセルすることも ありまして、多大なご迷惑をおかけしましたことを心からお詫び申し上げたいと思います。大変申し訳ございませんした