有村架純、石田ひかり、姫野花春がトリプル主演を務める沖田修一監督の新作映画『さとこはいつも』が、9月18日より全国公開されることが決定。あわせて特報映像とティザービジュアルが公開された。 参考：石田ひかり、永作博美、鈴木京香、鈴木保奈美“90年代ヒロイン”が放つ実力と新たな輝き 長編映画デビュー20周年となる沖田監督の完全オリジナル作品となる本作は、年齢も、育った環境も異なる、3人の「さ