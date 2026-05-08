墨で絵を描く「墨絵」の魅力を伝えたいと活動する、絵師の男性が香川県にいます。その男性が、今月（5月）2日、高松市の神社でワークショップを開きました。 【写真を見る】「筆ペン」で描く“龍”神社で墨絵師・柏原良太郎さんによるワークショップ「墨絵にはパワーがある」【香川】 自分だけの「龍」を筆ペンで描く （墨絵師 柏原良太郎さん）「きっと素晴らしい龍が生まれると思いますので、皆さんも楽