1300年の歴史を誇り、かつては路面電車が走り抜けた風情ある湯の街・浅間温泉。この地に佇む星野リゾートの温泉旅館「界 松本」が、2026年8月4日に待望のリニューアルオープンを迎えます。今回の刷新では、界ブランドとして初となる「夕食のイタリアン化」という大胆な挑戦に加え、全客室がレコードプレーヤーを備えた「GAKUの間」へ進化。街中に共同浴場が残る古き良き温泉街の散策と、宿でのモダンな建築美・美食体験が融合しま