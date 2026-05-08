誰にでも思い出の味というのがあるだろう。空気階段・鈴木もぐらにとってのそれは、部活帰りの「のり唐」弁当。芸人屈指の飯好きとして知られる彼が、弁当をより美味しく食べるために行っていた工夫とは？※本稿は、お笑い芸人の鈴木もぐら『没頭飯』（ポプラ社）の一部を抜粋・編集したものです。将棋に明け暮れた鈴木もぐらの学生時代将棋ができる同世代の子どもはほとんどいませんでしたから、相手をしてくれるのはもっぱら私