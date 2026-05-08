8日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比990円安の6万2140円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万2833.84円に対しては693.84円安。出来高は1万3122枚だった。 TOPIX先物期近は3802.5ポイントと前日比44.5ポイント安、TOPIX現物終値比37.99ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 62140-990 13122 日経