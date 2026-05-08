道南の八雲町の国道で車４台が絡む事故があり、２人が重軽傷です。右側の側面が壊れ、タイヤも外れた乗用車。トラックとワゴン車も前方部分が壊れていて、事故の衝撃の大きさを物語っています。事故があったのは八雲町東野の国道５号です。きのう午前１０時前、乗用車１台とワゴン車２台、さらにトラック１台のあわせて４台が衝突しました。この事故でワゴン車を運転していた４３歳の男性が左ふとももの骨を折る重傷、トラックを運