ソフトバンクの倉野投手コーチはこの日、出場選手登録を抹消された大関、5日抹消の徐若熙について「課題が明確となった。ファームの試合でパフォーマンスを上げることが必要。時間がかかるのであれば、練習。そこで得て試合」と時間をかける可能性も示唆した。いずれも筑後のファーム施設で1軍復帰を目指していく。また、4月22日に抹消されているスチュワートについては「まだ課題はありますが、上がってきてはいる」と評価し