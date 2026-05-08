2026年5月5日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、フランスの裁判所が絶滅危惧種のシラスウナギを密輸した中国人グループに重刑を言い渡したと報じた。記事は裁判について、フランス自然環境組織（FNE）などの環境団体による提訴を受けて今年1月に始まり、被告らはヴァル＝ド＝マルヌ県の倉庫に300キロ以上のシラスウナギを不正に貯蔵していた疑いが持たれていたと伝えた。また、被告の