「有力馬次走報」(７日)有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆忘れな草賞の勝ち馬ジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島）がオークス（２４日・東京、芝２４００メートル）に向けて２週前追い切り。栗東ＣＷ６Ｆ８５秒９−３８秒３−１１秒５を馬なりでマークした。「２週前なのでサラッと。落ち着きもあって、いい雰囲気で来ている