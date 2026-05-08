ソフトバンクとともにパ・リーグ優勝候補の2強と期待されていた日本ハムが苦しんでいる。35試合を終えて借金3の5位。苦戦の要因と浮上へのカギは？本紙評論家の辻発彦氏（67）が、苦戦の要因と今後について分析した。あれだけ本塁打を打っても5位という順位にいる要因の一つは、間違いなく投手陣。昨年リーグ2位だったチーム防御率は、今季リーグ最下位の3.76にとどまっている。伊藤、北山に加え、昨年8勝、防御率2.09をマー