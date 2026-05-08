なぜ、本塁打が急増？日本ハムは開幕から35試合を終えて両リーグ断トツの44本塁打を記録し、179発ペース。背景には今季から1軍を指導する横尾俊建打撃コーチ（32）の存在があった。チーム内で急速に浸透したデータ運用など理由に迫った。（取材・清藤駿太）MLBでは高度な分析技術を駆使し、選手の能力判断や指導に活用するのが当たり前。NPBでも多くの球団が取り入れる中、今季の日本ハムでは“データ革命”が本塁打量産の一