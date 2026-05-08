「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）今季初戦の阪神牝馬Ｓを鮮やかに逃げ切ったエンブロイダリーは、美浦坂路を軽く駆け上がった後、Ｗでダノンクラウディア（３歳未勝利）と併せ馬。追走スタートから直線でしっかり追われると、楽々とパートナーを４馬身ちぎって６Ｆ８３秒８−３５秒３−１１秒１をマークした。森一師は「前走で逃げたので、きょうは折り合えるかの確認をしました。前半は力むところがあったけど、マ