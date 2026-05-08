デビュー４年目に突入している佐藤翔馬騎手（２１）＝美浦・フリー。過去３年は２→２→４勝と勝ち星を伸ばせずにいたが、今年は早くも昨年に並ぶ４勝を挙げている。「勝負の１年なんで」と鼻息を荒くする佐藤。それもそのはず、５年目を迎える来年は、若手騎手の特権である『減量』がなくなるからだ。だからこそ、今年に懸ける覚悟は半端なものではない。何より目を引くのが表情だ。普段は２１歳らしく、若々しいキュートな笑