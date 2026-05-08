ついに昨季リーグMVPが始動する――。ソフトバンク・モイネロが、8日のロッテ戦前にみずほペイペイドームでライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板することが決まった。7日には本拠地での投手練習に参加。キャッチボールを終えると「明日、投げてみて、どんな感じなのか。（打者に）当てないようにしたいです」と笑顔で話した。アーリーワークの時間帯に打者4人に投げる予定。実戦練習を踏み、1軍戦への復帰見通しも立っている