東都大学野球（読売新聞社など後援）は７日、国学院大と青学大、中大が２勝１敗とした。勝ち点を４に伸ばした国学院大と、勝ち点３で追う青学大は１９日から直接対決し、勝ち点を挙げた方が優勝する。勝ち点４で並んだ場合は、青学大が勝率で上回る。国学院大は三回、花田（２年・智弁和歌山）の満塁本塁打などで５点を挙げて逆転し、亜大を６−３で下した。青学大は四回に谷口（４年・大阪桐蔭）が勝ち越し本塁打を放ち、九回