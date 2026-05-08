8日先発のソフトバンク・上沢がロッテへの雪辱を意識した。前回1日の楽天戦では中5日登板で3勝目を挙げた右腕はこの日、本拠地で最終調整。「疲労は大丈夫ですね」とリラックスムードだった。4月25日、熊本開催のロッテ戦は佐藤からの2被弾を含む6安打5失点で今季初黒星。「前回と同じ失敗だけはしないように。嫌な打者が多いので役割をさせないように」と注意点を挙げた。