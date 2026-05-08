「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）今年でデビュー５年目を迎える西塚洸二騎手（２２）＝栗東・フリー＝がＧ１初勝利へ気合十分だ。コンビを組むのは牝馬のギリーズボール。前走フィリーズＲで初めて騎乗し、鮮やかに差し切って制覇した。相性抜群の相棒と臨む３歳マイル王決定戦。人馬ともに初のＧ１タイトル奪取へ、若い力を爆発させる。デビューから５年目。もう単なる“若手”という言葉では片付けられない位置に