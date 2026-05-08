シンガーソングライターのアンジェラ・アキ（48）が7日、自身の公式Xを更新。4月28日に腹痛などの症状で緊急搬送され、緊急手術となり、今月予定していた3公演を延期または中止とすると発表した。コメント欄では回復を望むコメントが寄せられている。【写真】美しい！ヘルニア手術を乗り越え、タンクトップ姿で筋肉美を見せたアンジェラ・アキ投稿では「Angela Aki Tour 2026 SHADOW WORK〈チケット購入の皆さまへのお知らせ〉