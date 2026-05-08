ドラマの主人公がどんな苦境に立たされても最後は必ずうまく行くのは何故だろうかと考えてみたら、主人公は皆、等しく顔が良いというところにたどり着いた小学六年生の息子。それはキャスティングの事情であって、現実では顔ばかりが決め手となるわけではないよと諭すも、顔が良いことが強力なアドバンテージになり得ることも事実。難しい。なんと伝えるべきか非常に難しい。何歳になっても新たな悩みがどんどこ出てくるものですね