今回紹介するのは、Threadsに投稿された可愛い子猫ちゃんの成長記録。ようやく目が見えてきたみたいで、投稿主さんに向かってトテトテ近づいてきたみたいです。投稿はThreadsにて、46万回以上表示。いいね数は4.4万件を超えバズりました。 【動画：ようやく目が見えてきた『赤ちゃん猫』→よちよち歩きで…『尊い瞬間』に涙】 可愛い子猫の成長記録 今回、Threadsに投稿したのは「栃木猫TNR」さん。登場したのは、猫のゆ