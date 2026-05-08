保護された元ボス猫と先住猫たちの初対面。猫ちゃんたちが見せた意外な姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は61万回を超え「あぁーー！！！でっかい猫さん！可愛すぎますねー」「急にリビングに知らないおじさん寝てたら怖いよねー」「お顔も身体も大きいし性格も落ち着いてますね」といったコメントが集まっています。 【動画：『ボス猫を保護』して1日目→先住猫たちと初めて対面した結果