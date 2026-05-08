髪が長くなってくると結ぶ機会が増えるけれど、下ろしたときもオシャレに見せたいもの。そんな大人世代には、適度な長さを残しつつ段差で動きを出すミディウルフがオススメです。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、結んでも下ろしてもキマる、軽やかで上品なミディウルフをご紹介します。 自然なブラウンが美しい、上品なプチウルフミディ 地毛に近い自然なトーンのブラウンで染め上げた、大人らしく