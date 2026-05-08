インスタグラム更新レスリング女子55キロ級で五輪3連覇を達成した吉田沙保里さんが7日、自身のインスタグラムを更新。現役時代さながらの激しいトレーニングを行う姿に、衝撃が広がっている。2019年1月に現役を引退してから7年4か月。五輪を含めて世界大会16連覇を達成し、霊長類最強女子と謳われた吉田さんの屈強な肉体は健在だった。インスタグラムに「GWの締めは現役時代と同じメニューでトレーニングしました」「ウォ