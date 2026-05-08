晩婚化や高齢出産が増える中、体力的な限界を感じながら仕事と子育てを両立している人は少なくない。投稿を寄せた東京都の50代女性（サービス・販売・外食／年収300万円）は、「46歳で奇跡的に妊娠し出産」と打ち明ける。育休後の短時間勤務を経て今年からフルタイムに戻ったものの、過酷な日々に限界を感じているようだ。（文：篠原みつき）「短時間勤務で給料も激減してるのにどこまで働かせるんだ」女性の現在の勤務形態は、フ