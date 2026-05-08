このGW、動物園や水族館に行ったという人も多いのでは。しかし、生き物の生態を見る場所で、大人の心無い言葉を聞いてしまったら――。ガールズちゃんねるに5月上旬、「動物園で『気持ち悪！』と言う人【爬虫類など】」というトピックが立った。トピ主は先日、爬虫類好きの息子と動物園を訪れた際、ヘビやカエルを熱心に観察する子供たちの横で、大人が「気持ち悪！」と大きな声で吐き捨てて通り過ぎる場面に何度も遭遇し、絶句し