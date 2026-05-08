子どもが年齢に合わないオンラインサービスや有害コンテンツにアクセスしないよう、イギリスではオンライン安全法に基づく年齢確認が強化されています。しかし、子どものオンライン安全に取り組む団体であるInternet Mattersの調査では、子どもたちがさまざまな方法で年齢確認を回避している実態が示されました。The Online Safety Act: Are children safer online? | Internet Mattershttps://www.internetmatters.org/hub/resear