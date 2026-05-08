今季から担当を持たず、プロ・アマの野球を幅広く取材している。中でも、広島戦は心が躍る。秋山翔吾のプレーが堪能できるからだ。言わずと知れた日本プロ野球シーズン最多安打記録保持者（２１６安打・２０１５年）。４月１６日に３８歳の誕生日を迎えた。私が担当したのは、秋山が西武に入団した２０１１年からの３年間だ。試合がない休日でも、バットを持参して室内練習場に現れ、打撃マシンに対峙していたルーキーイヤー