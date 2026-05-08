特撮ドラマ「宇宙刑事ギャバン」（１９８２〜８３年）の主人公・一条寺烈役で人気を博した俳優の大葉健二（おおば・けんじ、本名・郄橋健二＝たかはし・けんじ）さんが、６日午後２時分に愛媛・松山市内で死去した。７１歳だった。業務提携先の「ジャパンアクションエンタープライズ」（ＪＡＥ）の公式サイトなどで発表された。故人の遺志により死因は公表しない意向。葬儀は近親者のみで執り行われる。メタル