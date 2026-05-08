女優の豊田ルナが「シーシュポスたちのまなざし」（６月５日公開、井上博貴監督）で映画初主演に抜てきされた。このほどスポーツ報知のインタビューに応じ、映画公開を目前にした心境や今後の展望などを語った。（古本楓）時折見せる屈託のない笑顔からは、初の大役を心から喜んでいることが伝わった。「信じられなかった。半分本当、半分うそぐらいに思ってて、本読みとかしてようやく初めて主演なんだと思いました」同作