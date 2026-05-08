女優の有村架純（３３）、石田ひかり（５３）、姫野花春（かしゅん、１６）が映画「さとこはいつも」（沖田修一監督、９月１８日公開）にトリプル主演することが７日、分かった。ユニークでキュートな人間模様を描くことに定評のある沖田監督のオリジナル脚本。３人の「さとこ」が自分の歩んできた道を小説として書き始め、他人だったはずの３人の人生が交差していく。有村が６年に及ぶ不倫に悩み、仕事も迷走している３５歳