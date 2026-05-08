巨人のファームを詳しく紹介する随時掲載の新企画「ファーム情報ＦＲＯＭＧＴＯＷＮ」。第６回は今季中の支配下昇格、１軍登板を狙う育成３年目・園田純規投手（２０）にスポットを当てる。ここまで２軍戦では６試合に登板（５先発）して２勝３敗、防御率２・９２。石井琢朗２軍監督（５５）は「ここ（２軍）からはい出して、突き抜けてもらいたい」と期待し、厳しい目で背番号０１９を見守る。（取材・構成＝加藤翔平）