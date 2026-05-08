６日まで美浦に滞在していましたが、栗東に戻ってきました。日本ダービーでコンビを組むアスクエジンバラが栗東に戻ってきたからです。７日朝には早速、感触を確かめましたが、すごく落ち着きがあったのが頼もしいですね。これなら仕上げやすそうです。皐月賞を上回る状態へ持っていき、大目標の日本ダービーへ―。一緒に、全力で立ち向かっていくだけです。今週は土曜に東京、日曜に京都で騎乗します。東京のエプソムＣはレガ