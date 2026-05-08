◆米大リーグレッドソックス―レイズ（７日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスが７日（日本時間８日）、若手外野手のＲ・アンソニー外野手（２１）が右手首の捻挫で負傷者リスト（ＩＬ）入りと発表した、５日に遡って適用される。同選手は４日のタイガース戦でハーフスイングした際に痛めた模様で、途中から退いていた。アンソニーはそれまでの３５試合中３０試合に先発出場し打率２割２分