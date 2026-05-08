日本テレビの歌番組で、主演級女優が歌唱！抜群スタイルと存在感にネットが沸いた。６日に放送された新音楽特番「１億２０００万人のありがとう歌の感謝祭」では“感謝”をテーマに、世代やジャンルを超えた名曲と最新ヒット曲を届けた。番組の終盤で登場したのは、今年歌手デビュー３５周年を迎えた観月ありさ。自身最大のヒット曲である「ＴＯＯＳＨＹＳＨＹＢＯＹ！」をノリノリで披露した。ネットは大興奮。「