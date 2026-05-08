俳優の唐沢寿明と芦田愛菜が、きょう8日放送の日本テレビ系『金曜ミステリークラブ!!!』（後7：00〜後7：56）に出演する。【番組カット】サプライズ登場！VTR出演する七五三掛龍也同番組では、金曜ミステリークラブ主宰のノブ（千鳥）が、クラブ会員代表の二宮和也（嵐）と、スタジオに集まった豪華ゲストにさまざまなミステリーを仕掛け、考察の世界に誘う。今回も世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズを出題する。地元