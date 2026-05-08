6月5日放送の日本テレビ系「金曜ロードショー」（後9：00〜後10：59）では、1980年代を代表する名作アドベンチャー『グーニーズ』（1985）を放送する。スティーヴン・スピルバーグが製作総指揮を務め、昨年には40年ぶりの続編製作が発表されるなど再注目を浴びる本作が地上波によみがえる。【場面カット】大冒険！危ない橋を渡る少年ら本作は、固い絆で結ばれた少年少女たちが、強欲な宅地開発業者から自分たちの家を守るため